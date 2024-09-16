Дональд Трамп смотрел турнир UFC 306 на борту своего самолёта

Бывший президент США Дональд Трамп смотрел турнир UFC 306, проходивший 15 сентября в «Сфере» в Лас-Вегасе, на борту своего самолёта. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, разместив на своей странице в социальных сетях фото того, как Трамп смотрел ивент.

«Мой друг, Дональд, не скучает по UFC где бы он ни был», — подписал фото Уайт.

Фото: Страница Даны Уайта в социальных сетях

Напомним, в главном поединке турнира UFC 306 состоялся бой между американцем Шоном О'Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Для Мераба эта победа стала 11 подряд.