Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дональд Трамп смотрел турнир UFC 306 на борту своего самолёта

Дональд Трамп смотрел турнир UFC 306 на борту своего самолёта
Комментарии

Бывший президент США Дональд Трамп смотрел турнир UFC 306, проходивший 15 сентября в «Сфере» в Лас-Вегасе, на борту своего самолёта. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, разместив на своей странице в социальных сетях фото того, как Трамп смотрел ивент.

«Мой друг, Дональд, не скучает по UFC где бы он ни был», — подписал фото Уайт.

Фото: Страница Даны Уайта в социальных сетях

Напомним, в главном поединке турнира UFC 306 состоялся бой между американцем Шоном О'Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Для Мераба эта победа стала 11 подряд.

Материалы по теме
UFC 306 — лучший турнир года. Дана Уайт, продолжай!
UFC 306 — лучший турнир года. Дана Уайт, продолжай!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android