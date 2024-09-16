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Махачев отреагировал на слова Двалишвили, что «Дагестан и Россия это не одно и то же»

Махачев отреагировал на слова Двалишвили, что «Дагестан и Россия это не одно и то же»
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал слова грузинского бойца организации Мераба Двалишвили, ранее заявившего, что бойцы из Дагестана не относятся к России.

«Ну как это? Можно сказать, что он в Америке живёт, не разбирается в этом. Это он провоцирует, пытается как-то вывести. Думаю, Умар на все эти вопросы ответит в клетке», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ринат Фахретдинов заявил, что Двалишвили делает подобные заявления из-за пиара и доброжелательно относится к отечественным спортсменам.

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