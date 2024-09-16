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«Вот как выглядит честный бой». Стерлинг отреагировал на поражение О’Мэлли

«Вот как выглядит честный бой». Стерлинг отреагировал на поражение О’Мэлли
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал результат титульного поединка между соотечественником Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили, состоявшегося на турнире UFC 306.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

«Вот как выглядит честный бой против лучшего парня в мире! Никаких глупостей с подтасовкой с целью заполучить преимущество», — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

Мерабу Двалишвили 33 года. Уроженец Тбилиси дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, в декабре 2017-го провёл свой первый бой в UFC.

В настоящий момент грузинский боец идёт на серии из 11 побед. В его активе победы над экс-чемпионами Жозе Альдо, Петром Яном, Генри Сехудо и Шоном О’Мэлли.

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