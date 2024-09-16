Дана Уайт рассказал, кто может стать запасным в бою Топурия — Холлоуэй

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что бразильский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Диего Лопес (23-6) может стать запасным в чемпионском поединке между грузинским бойцом Илией Топурией и американцем Максом Холлоуэем, который состоится на турнире UFC 308 в октябре.

«Это возможно. Мы сделаем всё для этого парня, даже несмотря на то что он накричал на меня после боя. Он мне нравится, так что да, он может это сделать», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Диего Лопесу 29 лет. Бразилец выступает в UFC с 2023 года и в настоящий момент идёт на серии из пяти побед. Единственное поражение в организации потерпел от россиянина Мовсара Евлоева.