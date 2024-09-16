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Девин Хейни резко высказался о поражении О’Мэлли, экс-чемпион UFC ответил

Девин Хейни резко высказался о поражении О’Мэлли, экс-чемпион UFC ответил
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Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американский боксёр Девин Хейни прокомментировал результат титульного поединка в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между соотечественником Шоном О’Мэлли и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

«Девчонка О’Мэлли проиграл», — написал Хейни в социальной сети X (ранее Twitter).
«Всё равно нокаутирую тебя», — ответил О’Мэлли.

Напомним, поединок О’Мэлли и Двалишвили возглавил турнир UFC 306 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой грузинского бойца единогласным решением. О’Мэлли потерпел второе поражение в UFC и лишился чемпионского титула.

Ранее Умар Нурмагомедов призвал Двалишвили к организации боя.

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