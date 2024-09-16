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Тренер Махачева объяснил, почему был против его возможной операции на руке

Тренер Махачева объяснил, почему был против его возможной операции на руке
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему был против возможной операции на руке подопечного.

Напомним, ранее сообщалось, что Махачеву может потребоваться хирургическое вмешательство, из-за чего он не выступит до 2025 года.

«Я точно знаю, что Исламу не нужна операция. Его сухожилиям просто нужен отдых. Я не разговаривал с ним о том, когда он вернётся к тренировкам.

Его карьера вдруг могла закончиться. Потому что после таких операций руки становятся хрупкими», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Ранее Махачев отреагировал на слова Двалишвили о дагестанцах.

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