Тренер Махачева объяснил, почему был против его возможной операции на руке

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему был против возможной операции на руке подопечного.

Напомним, ранее сообщалось, что Махачеву может потребоваться хирургическое вмешательство, из-за чего он не выступит до 2025 года.

«Я точно знаю, что Исламу не нужна операция. Его сухожилиям просто нужен отдых. Я не разговаривал с ним о том, когда он вернётся к тренировкам.

Его карьера вдруг могла закончиться. Потому что после таких операций руки становятся хрупкими», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Ранее Махачев отреагировал на слова Двалишвили о дагестанцах.