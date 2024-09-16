Вице-президент ACA оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался об ожидаемом поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Умар более неудобен для Мераба, чем сам Двалишвили для Нурмагомедова. Мераб не сможет бороть Умара. Не уверен, что он даже сможет его перевести, а если и переведёт, Нурмагомедов слишком вязкий.

У него лучше грэпплинг. Умар завяжет и измотает Мераба. В стойке россиянин тоже лучше. В ней Двалишвили будет побит, а в борьбе не преуспеет. По очкам Нурмагомедов выиграет. Он – некоронованный чемпион дивизиона. Не просто так Мераб избегает с ним боя», — приводит слова Бадаева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Двалишвили завоевал титул в сентябре, на турнире UFC 306 победив единогласным решением американца Шона О’Мэлли.