Канело: сказал Берланге, что он бьёт как мой сын

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу над пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«Я говорил с ним [в бою]… Я сказал ему: «Ты бьёшь тяжело. Ты бьёшь как мой сын», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Альвареса и Берланги состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным судейским решением. Канело защитил титулы WBC, WBA и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Ранее лидер рейтинга P4P Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Альвареса в бою с Берлангой.