Тренер Махачева: не факт, что Царукян станет следующим

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, не исключает, что соотечественник Арман Царукян не станет следующим соперником его подопечного.

«Не факт, что Ислам сразится с Арманом. Только UFC может это подтвердить. Мои слова не имеют значения, пока UFC не сделает официальный анонс.

Я считаю Армана первым претендентом на титул. Так говорят СМИ, так, вероятно, говорят в UFC, но всё может измениться», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

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