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Поединок Сослана Асбарова возглавит турнир Ural FC 8, есть соперник

Поединок Сослана Асбарова возглавит турнир Ural FC 8, есть соперник
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Российский боец Сослан Асбаров, известный по выступлениям на голых кулаках и в боксе, проведёт поединок на турнире Ural FC 8, который состоится 16 октября в Перми, сообщает пресс-служба промоушена.

Соперником Асбарова станет британец Роберт Бордман. Поединок в тяжёлом весе возглавит ивент и пройдёт по специальным правилам Ural FC – по правилам ММА только в стойке.

В соглавном событии известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом.

Всего в рамках турнира «Кубок губернатора Пермского края» 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга.

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