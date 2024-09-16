Ильяс Хамзин объяснил, почему О'Мэлли проиграл Двалишвили

Боец RCC Ильяс Хамзин прокомментировал результат чемпионского поединка в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между американцем Шоном О’Мэлли и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

Напомним, Двалишвили победил единогласным решением по итогам пяти раундов, отобрав у О’Мэлли титул.

«О’Мэлли сильно ждал бой, закрепостился. Мераб отлично сделал свою работу, навязал свой бой. У Шона ничего не получилось. Видно было, как он хотел попасть, но у него не пошло. Мераб был готов к его атакам, отличный тайминг показал. У О’Мэлли только в пятом раунде начало что-то нарисовываться. Один подход он нашёл, пробил, но этого было мало.

Поздравляю Мераба с победой, и я надеюсь, что у него состоится реванш с Петром. Я считаю, что Пётр не проиграл ни одного своего боя в карьере, кроме боя против Мераба, и этот реванш напрашивается», — сказал Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.