Хамзин: Умар Нурмагомедов пройдётся по Двалишвили и в стойке, и в борьбе

Боец RCC Ильяс Хамзин высказался об ожидаемом поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«После боя Мераба против О’Мэлли могу сказать, что Умар пройдётся по нему по всем аспектам. Что в стойке, что в борьбе. Если их бой состоится, конечно. Мы видели, что Мераб уже ищет себе другой бой в лице Фигерейдо. Но Фигерейдо vs Ян гораздо интереснее. Так что Мерабу надо провести первую защиту против Умара», — сказал Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Ранее Двалишвили призвал Умара Нурмагомедова и Петра Яна провести бой.