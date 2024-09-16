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«Чёрт, я больше не непобедим». О’Мэлли — о поражении на UFC 306

«Чёрт, я больше не непобедим». О’Мэлли — о поражении на UFC 306
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли отреагировал на поражение в поединке с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 306.

«Чёрт, я больше не непобедим», — написал О’Мэлли в социальных сетях.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в марте 2015 года и уже в марте 2018-го провёл свой первый поединок в UFC.

В августе 2023 года на турнире UFC 292 О’Мэлли сразился за чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга. Поражение от Двалишвили стало для американца вторым в карьере.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили
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