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Экс-чемпион АСА Борисов поделился ожиданиями от боя Двалишвили — Нурмагомедов

Экс-чемпион АСА Борисов поделился ожиданиями от боя Двалишвили — Нурмагомедов
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Экс-чемпион АСА Олег Борисов оценил шансы россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили.

«На мой взгляд, у них будет очень близкий бой. У Нурмагомедова неплохая стойка, но нет нокаутирующей мощи. Как такового бокса у него я не вижу, но у него неплохая ударная техника. Плюс он неплохо ногами работает. Передвижения на ногах, чувство дистанции и борьба. Это можно отметить у Умара Нурмагомедова. Причем у Умара борьба другая, там и переводы, и грепплинг, он цепкий парень. А Двалишвили, на мой взгляд, посильнее физически. Повторюсь, бой будет близким, но интересным», — сказал Борисов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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