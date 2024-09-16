Валентина Шевченко высказалась о возможности четвёртого боя с Грассо

Двукратная чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о возможности четвёртого поединка с мексиканкой Алексой Грассо.

«Не думаю, что болельщикам интересен четвёртый бой. Мне кажется, они хотели бы уже закрыть эту историю и двинуться дальше. Хотя я — боец, уже давно в этом бизнесе и готова драться с кем угодно.

Манон Фиоро уже давно ждёт своей очереди. Я всю карьеру дралась с лучшими и готова. Ведь чтобы быть лучшей, надо драться с лучшими и побеждать их», — сказала Шевченко в интервью ESPN.

Отметим, что 36-летняя Шевченко является рекордсменкой дивизиона по числу побед — 10.