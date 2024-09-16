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Джейк Пол обманом попал на UFC 306, переодевшись в старика

Джейк Пол обманом попал на UFC 306, переодевшись в старика
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол опубликовал видео в социальных сетях, на котором нелегально попал на турнир бойцовского промоушена UFC.

По слова Пола, он уже не один год находится в чёрном списке организации и не может посещать её ивенты, однако блогер нашёл выход и, переодевшись в старика, попал на турнир UFC 306, состоявшийся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в главном бою чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли проиграл единогласным судейским решением первому номеру рейтинга грузину Мерабу Двалишвили.

В соглавном событии представительница Кыргызстана Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо и стала двукратной чемпионкой.

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