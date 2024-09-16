Витрук: Пётр Ян победит О'Мэлли в реванше, он и первый бой выиграл

Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук уверен, что россиянин Пётр Ян возьмёт реванш в поединке с американцем Шоном О’Мэлли.

«Реванш Петра и О'Мэлли будет интересен. Все мы видели, что их первый бой выиграл Петя, но победу отдали Шону. Уверен, что Петя сделает выводы и мы точно увидим уже другой результат. Я говорю про уже официальную часть», — сказал Витрук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, американец Шон О’Мэлли уступил на турнире UFC 306 грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили и потерял титул чемпиона в легчайшем весе (до 61 кг). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мераба Двалишвили единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.