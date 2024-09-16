Антонио Рюдигер предложил Хабибу Нурмагомедову сразиться один на один

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер отреагировал на пост в соцсетях, в котором член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию своей тренировки на футбольном поле.

«Брат, может один на один?» — написал в шутку Рюдигер.

«Один на один? Это не футбол, а MMA, будь осторожнее», — ответил ему в том же духе Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Страница Хабиба Нурмагомедова в соцсетях

Антонио Рюдигер выступает за сборную Германии с 2014 года. В составе национальной команды он провёл 74 матча.

Хабиб на профессиональном уровне провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Вечером 24 октября 2020 года в Абу-Даби состоялся последний бой Хабиба Нурмагомедова в UFC против американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу удушающим приёмом.