Аналитик назвал главное преимущество Дюбуа над Джошуа

Аналитик бокса, экс-чемпион мира в суперсреднем весе Риччи Вудхолл назвал главное преимущество чемпиона IBF британца Даниэля Дюбуа (21-2) над своим соотечественником Энтони Джошуа (28-3).

«У Дюбуа отличный джеб. По своей мощи он примерно такой же, как силовой удар большинства супертяжей. На сегодня у него лучший джеб дивизиона — и по мощи, и по таймингу, и по точности. Обычно джеб используют, просто чтобы набирать очки и подготовить удар дальней рукой. Но джеб Даниэля может причинить урон. Он им не только очки набирает.

Джошуа должен боксировать очень сконцентрированно. От джеба непросто уйти, ведь вы не знаете, когда он прилетит. Но я всё же ставлю на Джошуа. Думаю, он выиграет нокаутом в середине боя. Дюбуа будет тревожить Джошуа передней рукой, но Энтони поймает его на правую руку», — приводит слова Вудхолла TalkSport.

Напомним, бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне, где возглавит большой вечер бокса.