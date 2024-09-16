Умар Кремлёв ищет соперника для певца Григория Лепса по правилам бокса

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что ищет соперника для певца Григория Лепса по правилам бокса.

«Ищем достойного соперника для боя Григория Лепса по правилам бокса. Рассмотрим все варианты, которые вы напишите. От себя добавлю, что Григорий в отличной форме и заряжен на победу!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале и прикрепил видео диалога.

«Если бы ты дебютировал в боксе, кто бы был твоим соперником?» — спросил Кремлёв Лепса.

«У меня нет соперников. Тем более, ты отвлеки любого, а я его сзади палкой — и всё. Никаких правил, только драка или ограбление», — пошутил в ответ Лепс.