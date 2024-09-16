«Я бы солгал, если бы сказал, что он не хорош». Холлоуэй — о Топурии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Макс Холлоуэй высказался о своём будущем сопернике Илии Топурии.

«Я бы солгал, если бы сказал, что он не хорош. Он победил парня, с которым я встречался трижды [Александр Волкановски], но так и не смог победить. Он победил его с первой попытки.

Многие скажут, что Волкановски был травмирован, но он чувствовал, что достаточно хорош, чтобы принять бой, и Илия сделал своё дело. Он победил, он всё ещё чемпион и великий боец. Было бы глупо не считать его таким. У него есть сила, у него есть скорость, но он ещё ни разу не дрался со мной.

Он много говорит, что финиширует меня и всё такое. Если ему это нужно, пусть твердит себе это до 26 октября. Когда мы выйдем в октагон и клетка закроется, мы всё узнаем. Мы узнаем, кто станет чемпионом после того вечера», — приводит слова Холлоуэя ESPN.

Илия Топурия и Макс Холлоуэй проведут бой на турнире UFC 308 в октябре.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).