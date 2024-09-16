Джон Джонс намерен завершить карьеру после боя с Миочичем

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка со Стипе Миочичем.

«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», – приводит слова Джонса MMA Orbit.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC 309, который пройдёт 25 октября 2024 года на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден», состоится поединок между чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и его соотечественником экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

В своей профессиональной карьере Джон Джонс провёл 29 боёв и одержал 27 побед (10 нокаутом). Стипе Миочич из 24 поединков выиграл 20 (14 нокаутом).