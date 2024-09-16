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Диего Лопес: я сейчас номер три в мире

Диего Лопес: я сейчас номер три в мире
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Топовый боец UFC бразилец Диего Лопес считает себя третьим по силе в смешанных единоборствах на данный момент.

«Я №3 в мире прямо сейчас», – написал Лопес на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» прошёл турнир UFC 306, в рамках которого Диего Лопес единогласным решением судей победил американского полулегковеса Брайана Ортегу.

На данный момент у Диего Лопеса 23 победы и шесть поражений в MMA. В рейтинге полулёгкого дивизиона Диего занимает 13-е место.

Бразилец выступает в UFC с 2023 года и в настоящий момент идёт на серии из пяти побед. Единственное поражение в организации он потерпел от россиянина Мовсара Евлоева.

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