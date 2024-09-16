Камил Гаджиев заявил, что не считает Умара Нурмагомедова фаворитом в бою с Двалишвили

Известный российский промоутер Камил Гаджиев заявил, что не считает непобеждённого российского бойца UFC Умара Нурмагомедова фаворитом в бою с грузином Мерабом Двалишвили.

«Думаю, что Двалишвили с точки зрения борьбы в чистом виде выглядит лучше, чем Умар. Если брать Нурмагомедовых ранних, мне кажется, что у них с борьбой было всё более очевидно. А вот Умар и Усман – бойцы более разнообразные, но будто бы вольная борьба начала хромать. Я бы не переживал за Хабиба в бою с Двалишвили, но я мог бы переживать за Умара, хоть у Умара есть свои аргументы.

Да, Умар хорош в ударах ногами. Я это наблюдал, когда Умар ещё в Fight Night дрался. Он не просто бьёт ногами, а он работает ногами, как Андерсон Силва в своё время. Он не просто выбрасывает их, он это делает вовремя, у него есть финты при ударах ногами. Но мы всё-таки говорим про легчайший вес. Здесь удары ногами и попадания ими не так фатальны. И они отнимают много сил у атакующего. Сложно будет пять раундов бить Двалишвили только ногами. Нужны будут ещё аргументы.

Для меня Умар вообще не фаворит в этом бою. Не может в этом весе никто быть фаворитом в бою с Мерабом. Чемпионский пояс уже ответ на этот вопрос. Плюс человек, который хорошо борется в этой весовой категории, он как будто бы всегда фаворит. Я бы сказал, что шансы тут 50 на 50», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.