«Своим языком старается держаться на плаву». Ислам Махачев – о Коноре Макгрегоре

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал фантастикой возможное возвращение бывшего чемпиона промоушена Конора Макгрегора в октагон.

«Возвращение Конора? Это уже фантастика. Своим языком он старается держаться на плаву. Он сейчас больше в клубах, чем на тренировках», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) должен был состояться поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но он был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Конор Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с лета 2021 года. В своём последнем бою ирландец уступил техническим нокаутом с переломом ноги американцу Дастину Порье. С декабря 2022 года Макгрегор отсутствует в рейтинге UFC.