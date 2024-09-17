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Двалишвили признался, почему взял паузу на старте боя с О’Мэлли

Двалишвили признался, почему взял паузу на старте боя с О’Мэлли
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Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили прокомментировал эпизод на старте боя с американцем Шоном О’Мэлли, состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

Напомним, в первом раунде Двалишвили начал кричать на кого-то из присутствующих, а затем и вовсе взял паузу, вызвав недовольство рефери Хёрба Дина.

«Все спрашивают, что случилось в начале боя. Я пытался сосредоточиться, не желая терять настрой. Я не смотрел на команду О’Мэлли, но, когда начался бой, я услышал, что его команда называет меня по имени и пытается спровоцировать и отвлечь меня. Я крикнул им: «Прекратите и инструктируйте своего парня».

Они провернули то же со Стерлингом. Это непрофессионально… Вот как они хотят добиться победы для своего бойца. Позор, это показывает степень их неуважения, никакого спортивного отношения», — написал Двалишвили в социальных сетях.

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