Умар Нурмагомедов: когда Топурия дрался за титул, Двалишвили не протестовал

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов ответил на заявление нового чемпиона грузина Мераба Двалишвили, ранее сказавшего, что россиянин не заслуживает титульного шанса.

«Когда Топурия, друг Мераба, подрался за титул после шести побед, и при этом из топ-5 был только Джош Эмметт, Мераб не протестовал против подобной «несправедливости», — написал Нурмагомедов в социальной сети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.