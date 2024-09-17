О’Мэлли: я выиграл два из трёх последних раундов, результат перевернули

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что считает себя победителем в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (США).

«Срочные новости от Атлетической комиссии штата «Сахарок»: Шугар выиграл два из трёх последних раундов. Результат перевернули. Шугар победил!» — написал О’Мэлли в социальных сетях.

Шоу О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2018-го выступает в UFC. В августе 2023 года О’Мэлли стал чемпионом организации, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга.