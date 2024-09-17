Махачев ответил, когда будет готов провести следующий бой в UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о следующем поединке.

«Скорее всего, Царукян, первый претендент сейчас… У меня сейчас небольшая травма, но уже долечиваюсь. Буду готов приблизительно в конце года, январь, начало года», — приводит слова Махачева инсайдер Игорь Лазорин в социальных сетях.

Исламу Махачеву 32 года. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в 2015 году и в октябре 2022-го сразился за титул, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл три защиты против австралийца Алекса Волкановски и американца Дастина Порье.

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