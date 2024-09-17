Стало известно, с кем и когда проведёт следующий бой Вагаб Вагабов

Известный российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов выступит на турнире «Битва в горах», который состоится 26 сентября в Дагестане.

Соперником Вагабова станет соотечественник Арсен Согомонян, известный по выступлениям в боях на голых кулаках.

Вагабу Вагабову 38 лет. Уроженец Махачкалы дебютировал как профессионал в 2006 году и имеет опыт выступлений в таких промоушенах, как M-1 и Fight Nights. В октябре 2022 года стал чемпионом Fight Nights в полутяжёлом весе (до 93 кг), нокаутировав иранца Хасана Юсефи. Всего на счету бойца 29 побед, одно поражение и одна ничья. Также имеет опыт выступлений в профессиональном боксе.