Вадим Немков оценил шансы Нганну на успешное возвращение

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о предстоящем возвращении звезды индустрии камерунца Фрэнсиса Нганну, который 19 октября на турнире PFL сразится с бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Мог ли Нганну сохранить свои навыки? Конечно, мог. Я думаю, с его навыками ничего не произошло, никуда они не делись, он выйдет и проведёт хороший бой. Тем более если учесть, что Ренан Феррейра – ударник и бой будет в стойке. Думаю, никаких проблем он не испытает», — сказал Немков в интервью MMA.Metaratings.ru.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец дебютировал как профессионал в 2013 году и в марте 2021-го стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав американца Стипе Миочича. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, Нганну победил единогласным решением француза Сириля Гана.