Звезда женского бокса Эбани Бриджес объявила о первой беременности

Бывшая чемпионка мира в легчайшем весе (до 53,5 кг) и звезда социальных сетей Эбани Бриджес объявила о первой беременности.

Австралийка посетила боксёрский вечер в Ньюкасле (Великобритания) от промоушена Misfits на минувших выходных, где от присутствующих не укрылось её «положение».

Фото: Boxing King Media

Эбани Бриджес 37 лет. Австралийца дебютировала как профессионал в 2019 году, в марте 2022-го стала чемпионкой мира в женском легчайшем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бриджес проиграла единогласным решением японке Мио Йошиде. Всего на её счету девять побед (четыре – досрочных) и два поражения.