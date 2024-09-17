Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дюбуа: я должен сломать Джошуа, и у меня это получится

Дюбуа: я должен сломать Джошуа, и у меня это получится
Комментарии

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем бое с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Я должен заставить его сдаться, должен сломать его, таков мой настрой. И я верю, что у меня получится. Я всё изменил на данном этапе карьеры. Я прошёл через взлёты и падения. Сейчас у меня всё хорошо, и я готов к поединку», — приводит слова Дюбуа издание Boxing247.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Материалы по теме
Видео
Дюбуа показал актуальную форму за три недели до боя с Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android