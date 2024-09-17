Дюбуа: я должен сломать Джошуа, и у меня это получится

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем бое с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Я должен заставить его сдаться, должен сломать его, таков мой настрой. И я верю, что у меня получится. Я всё изменил на данном этапе карьеры. Я прошёл через взлёты и падения. Сейчас у меня всё хорошо, и я готов к поединку», — приводит слова Дюбуа издание Boxing247.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.