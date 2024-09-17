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Двалишвили вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC

Двалишвили вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC
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Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили вошёл в обновлённый рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Возглавляет список по-прежнему обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев.

Рейтинг Pound-For-Pound от UFC (топ-10):

1. Ислам Махачев, Россия.
2. Алекс Перейра, Бразилия.
3. Джон Джонс, США.
4. Илия Топурия, Грузия.
5. Белал Мухаммад, США.
6. Дрикус дю Плесси, Южная Африка.
7. Мераб Двалишвили, Грузия.
8. Том Аспиналл, Великобритания.
9. Леон Эдвардс, Великобритания.
10. Александр Волкановски, Австралия.

Ранее Дана Уайт резко отреагировал на неспортивные выходки Двалишвили в поединке с О'Мэлли.

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