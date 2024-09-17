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Чимаев: дю Плесси — это плохая версия меня

Чимаев: дю Плесси — это плохая версия меня
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Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о действующем обладателе титула южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Дю Плесси сейчас на пике, идёт, берёт… Можно сказать, что Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его. Для меня он намного удобнее, чем другие бойцы. Шон Стрикленд хорошо встаёт, а этот… Сам вроде борец, но больше по физике», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020-м и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.

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