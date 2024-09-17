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«Ставлю на свои навыки». Боксёр Кузьмин объяснил решение дебютировать в кулачных боях

«Ставлю на свои навыки». Боксёр Кузьмин объяснил решение дебютировать в кулачных боях
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Российский боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин (19-2, 14 KO) дебютирует в боях на голых кулаках. Соперником Кузьмина станет американец Деандре Севейдж (6-0, 6 KO), также являющийся представителем профессионального бокса.

Поединок возглавит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Кулачные бои. Россия VS США», который состоится 20 сентября в Москве, и пройдёт в формате «пять раундов по две минуты».

«Мы всю жизнь этим занимаемся. Нам поступило предложение провести поединок на голых кулаках, а в боксёрской карьере у меня был перерыв в силу определённых обстоятельств. Я всё решил и вернулся обратно в большой спорт. Мне нужно размяться, а профессиональных боёв пока не предлагали, а тут появилась матчевая встреча «Россия vs США». Почему нет? Я всю жизнь в единоборствах и сейчас знаю, на что я иду. Мне интересно!» — приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.

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