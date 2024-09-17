Магомеда Исмаилова оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление представителей власти

Таганский суд Москвы принял решение по административному делу звёздного российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, ранее обвинённого по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Напомним, 2023 году Исмаилов опубликовал видео в социальных сетях, где осудил действия полицейского рейда в мечети, позволив себе оскорбления в адрес представителей власти и назвав их «бандитами».

Исмаилов не явился на заседание, поэтому решение было принято без него. Бойца оштрафовали на сумму в 20 тыс. рублей.

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