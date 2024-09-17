Сехудо: чемпионство Двалишвили окончится после боя с Умаром Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рискует лишиться его в первой же защите.

«Что дальше для Мераба? Он говорит про бой с Дейвисоном Фигейреду, про Петра Яна. Но есть только один правильный соперник для Двалишвили – это Умар Нурмагомедов. И чемпионство Мераба закончится, толком не начавшись. Мераб уважительно относится к Умару и чувствует, что он в опасности. Его чемпионство окончится сразу же после боя против Умара», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Ранее Умар Нурмагомедов отреагировал на то, что Двалишвили не хочет драться с ним.