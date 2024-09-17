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Мераб Двалишвили будет представлен к высшей государственной награде Грузии

Мераб Двалишвили будет представлен к высшей государственной награде Грузии
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о намерении представить обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили к «высшей государственной награде» страны за победу в титульном бою над американцем Шоном О'Мэлли.

«Хочу поздравить Мераба Двалишвили с большим успехом. Мы все следили за этим важным поединком. Стоит отметить, что уже второй год подряд победу в UFC одерживает грузин, что является уникальным достижением и говорит об особом спортивном таланте нашей страны и таланте грузин. Мы продолжаем традицию и совместно со спикером парламента [Шалвой Папуашвили] приняли решение о выдвижении Мераба Двалишвили на высшую государственную награду», — приводит слова Кобахидзе портал agenda.ge.

Скорее всего, под «высшей государственной наградой» имеется в виду Орден национального героя Грузии, которым награждают граждан страны за выдающиеся и героические действия на благо Грузии.

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