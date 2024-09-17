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Хамзат Чимаев рассказал о своих отношениях с Хабибом Нурмагомедовым

Хамзат Чимаев рассказал о своих отношениях с Хабибом Нурмагомедовым
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев рассказал, какие у него отношения с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Сейчас лично так близко друг друга не знаем. Но я в курсе, что он такой адекватный и достойный парень. Знает, как себя вести, умеет говорить. Хабиб большой пример для молодых ребят. Уважаю его», — сказал Хамзат в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.

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