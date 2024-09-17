«Испуганный клоун? Как ты смеешь!» Дю Плесси ответил на оскорбление от Алекса Перейры

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил на оскорбление от чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Испуганный клоун? Как ты смеешь! Это уже слишком. Я уже сказал, что буду драться либо с тобой, либо с Шоном Стриклендом. Чего ещё ты хочешь? Или мне надо вызвать твоего переводчика?» — написал на своей странице в социальных сетях Дрикус.

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Дрикус разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.

Дю Плесси 30 лет. В своём рекорде южноафриканский боец имеет 22 победы, из которых 20 были одержаны досрочно, и два поражения.