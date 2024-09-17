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Джо Роган назвал «лучший сценарий» в бою Майк Тайсон — Джейк Пол

Джо Роган назвал «лучший сценарий» в бою Майк Тайсон — Джейк Пол
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Популярный комментатор UFC и комик Джо Роган высказался насчёт предстоящего поединка между легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом.

«Я очень надеюсь, что он [Джейк Пол] не нокаутирует Майка Тайсона. Буду очень расстроен, если увижу, как Майка нокаутируют в 58 лет. Это какое-то безумие. Майк Тайсон обладает богатым опытом и знаниями в боксе. Он знает об этом виде спорта больше, чем Джейк Пол когда-либо узнает. В конце концов, Майк — настоящий чемпион. Если ему удастся нокаутировать Джейка, то это будет невероятное зрелище. Увидеть 58-летнего Тайсона в таком бою — было бы лучшим сценарием для всего мира», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.

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