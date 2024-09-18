Джон Джонс рассказал, какое впечатление на него произвёл Алекс Перейра

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал, какое впечатление на него произвёл чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра.

«Алекс Перейра был великолепен. Он был невероятно скромным и в то же время большим и сильным. Алекс потрясающий парень, потрясающий чемпион», — приводит слова Джона портал BJ Penn.

Напомним, следующий поединок Джон Джонс проведёт на турнире UFC 309, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Его оппонентом станет бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич. Их поединок станет главным на турнире.

В своей профессиональной карьере Джон Джонс провёл 29 боёв и одержал 27 побед (10 нокаутом). Стипе Миочич из 24 поединков выиграл 20 (14 нокаутом).