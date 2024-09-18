Хамзат Чимаев назвал бойцовский навык, который хотел бы перенять у Фёдора Емельяненко

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев назвал бойцовский навык, который хотел бы перенять у легендарного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко.

«Что бы хотел перенять у Фёдора Емельяненко? Правую руку. Оверхенд, которым он вырубает всех. У всех самбистов хорошая борьба. Чуть у Фёдора, у Хабиба Нурмагомедова, у Ислама Махачева [взять хотел бы]. У нас в России немало ребят, легендарных личностей, с которыми хотелось бы потренироваться», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.