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Хамзат Чимаев назвал бойцовский навык, который хотел бы перенять у Фёдора Емельяненко

Хамзат Чимаев назвал бойцовский навык, который хотел бы перенять у Фёдора Емельяненко
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев назвал бойцовский навык, который хотел бы перенять у легендарного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко.

«Что бы хотел перенять у Фёдора Емельяненко? Правую руку. Оверхенд, которым он вырубает всех. У всех самбистов хорошая борьба. Чуть у Фёдора, у Хабиба Нурмагомедова, у Ислама Махачева [взять хотел бы]. У нас в России немало ребят, легендарных личностей, с которыми хотелось бы потренироваться», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.

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