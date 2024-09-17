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Александр Усик задержан в аэропорту Кракова

Александр Усик задержан в аэропорту Кракова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик задержан в аэропорту польского города Краков. Об этом сообщает депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк в своём телеграм-канале.

Точная причина задержания Александра на момент написания новости неизвестна.

Александру Усику 37 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2024-м — абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.

Ранее Александр Усик заявил о желании стать национальным министром спорта.

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