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Жена Александра Усика прокомментировала арест боксёра в аэропорту

Жена Александра Усика прокомментировала арест боксёра в аэропорту
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Екатерина Усик, жена бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировала арест своего супруга в аэропорту польского Кракова.

«Всё нормально, всё хорошо. Ничего криминального. В скором времени Александр сам всё объяснит», – написала Екатерина в социальных сетях.

Александру Усику 37 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2024-м — абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.

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