Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Александр Усик освобождён из-под ареста

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика отпустили из-под ареста.

«Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущён таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Только что мне сообщили, что всё уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Напомним, украинского атлета задержали 17 сентября в аэропорту польского города Краков по неназванным причинам.

Александру Усику 37 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2024-м — абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.