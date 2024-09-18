Александр Усик впервые прокомментировал своё задержание в аэропорту Кракова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик впервые прокомментировал своё задержание в аэропорту польского города Краков.

«Дорогие друзья, произошло недоразумение. Это было быстро решено. Спасибо всем, кто заботился [обо мне]. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение полиции Польши за выполнение своих обязательств без оглядки на рост, вес, габариты и регалии. Спасибо богу за всё», — написал Усик в социальных сетях.

Напомним, украинского атлета задержали вечером 17 сентября по неназванным причинам.

Александру Усику 37 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2024-м — абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.