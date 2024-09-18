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Стала известна причина задержания Александра Усика в аэропорту Кракова

Стала известна причина задержания Александра Усика в аэропорту Кракова
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Причиной задержания чемпиона мира по боксу Александра Усика в аэропорту польского города Краков cтал протест украинца против недопуска на рейс его спутника. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на промоутера Анджея Василевского.

Ранее спортсмен прокомментировал своё задержание в аэропорту Кракова, назвав произошедшее недоразумением.

Напомним, Александру Усику 37 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2024-м — абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.

Александр Усик задержан в аэропорту Кракова

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