Стала известна причина задержания Александра Усика в аэропорту Кракова

Причиной задержания чемпиона мира по боксу Александра Усика в аэропорту польского города Краков cтал протест украинца против недопуска на рейс его спутника. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на промоутера Анджея Василевского.

Ранее спортсмен прокомментировал своё задержание в аэропорту Кракова, назвав произошедшее недоразумением.

Напомним, Александру Усику 37 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2024-м — абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.

Александр Усик задержан в аэропорту Кракова