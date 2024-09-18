Александр Усик записал видеообращение после инцидента с задержанием в польском аэропорту

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик дал в социальных сетях комментарий по поводу своего задержания в аэропорту польского Кракова.

«Всё хорошо, я свободен, слава богу. Благодарю дипломатов. Я свободен, «короновать» меня не нужно», — заявил Усик в видеообращении, опубликованном в социальной сети.

Ранее стало известно, что 37-летний украинец Александр Усик был задержан органами правопорядка в аэропорту польского города Краков. Как сообщили СМИ со ссылкой на промоутера Анджея Василевского, причиной задержания стал протест спортсмена против недопуска на авиарейс его спутника. Позднее власти Украины сообщили об освобождении Усика.