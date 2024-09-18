Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик записал видеообращение после инцидента с задержанием в польском аэропорту

Александр Усик записал видеообращение после инцидента с задержанием в польском аэропорту
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик дал в социальных сетях комментарий по поводу своего задержания в аэропорту польского Кракова.

«Всё хорошо, я свободен, слава богу. Благодарю дипломатов. Я свободен, «короновать» меня не нужно», — заявил Усик в видеообращении, опубликованном в социальной сети.

Ранее стало известно, что 37-летний украинец Александр Усик был задержан органами правопорядка в аэропорту польского города Краков. Как сообщили СМИ со ссылкой на промоутера Анджея Василевского, причиной задержания стал протест спортсмена против недопуска на авиарейс его спутника. Позднее власти Украины сообщили об освобождении Усика.

Материалы по теме
Стала известна причина задержания Александра Усика в аэропорту Кракова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android